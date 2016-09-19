印度公車衝進池塘 至少30人死

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印度比哈（Bihar）省馬德胡班尼縣（Madhubani），今天中午發生一輛載有50名乘客的公車衝進大池塘慘劇，至少有30名乘客可能遇難。

「印度時報」（The Times of India）網站和「新德里電視台」（NDTV）報導，這起事故發生在距離比哈省省府巴特納（Patna）250公里的馬德胡班尼縣的班納帕提（Benapatti）地區。

當地官員庫瑪（Abhay Kumar）表示，目前僅4名乘客被救出送往醫院，現在急需起重機把巴士從池塘拉出來，希望能夠搶救在巴士上的其他乘客。

庫瑪指出，公車已經完全沈入池塘，當地居民和潛水員正在努力救人，但隨著時間流逝，乘客生還的機會愈來愈渺茫。

這輛發生事故的公車，原本從馬德胡班尼縣要開往西塔馬爾希縣（Sitamarhi）縣府西塔馬爾希鎮（Sitamarhi），不料卻在途中發生意外。1050919

(中央社)