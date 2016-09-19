德反移民政黨崛起 藍領中年男性最支持
德國反移民的另類選擇黨昨天贏得柏林邦議會選舉，這項結果被視為是德國總理梅克爾難民政策的挫敗。根據民調顯示，藍領、中年、男性是支持另類選擇黨最力的族群。
梅克爾（Angela Merkel）的保守聯盟今天遭逢2週內的第2次選舉失利，柏林邦議會選舉得票率甚至創下1990年兩德統一後最低，凸顯梅克爾對難民開放的政策再度面臨挑戰。
德國第一電視台（ARD）委託Infratest Dimap進行的民調顯示，柏林邦議會選舉投票族群調查顯示，1/4藍領、18%的失業者表示票投給另類選擇黨（AfD）。
年齡分類則顯示，年齡介於45到59歲的中年人中有15%投給另類選擇黨，超過60歲的則有14%。相較之下，年齡在18到29歲的年輕人僅7%投給另類選擇黨。
民調也顯示，難民與安全議題是選民改變政黨傾向，轉投另類選擇黨的主因，投給另類選擇黨的72%選民表示，過去多投給其他政黨，但這次改投給另類選擇黨。
在成功斬獲14.2%的得票率，並在德國10個邦議會裡取得席次後，另類選擇黨副黨魁、歐洲議員馮史多奇（Beatrix von Storch）表示，這次選舉正式引燃另類選擇黨與基督教民主黨（CDU），到底是哪個黨代表中產階級的戰火。
地方報（The Local）引述馮史多奇在臉書上的內容表示，2017年將可以看到梅克爾為了個人政治生涯奮戰，而另類選擇黨也將至少發展成為德國第三大黨。
另類選擇黨共同黨魁慕騰（Jorg Meuthen）則比較保守，但也認為該黨在明年的國會大選中，至少可以拿到10個以上席次。1050919
(中央社)
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