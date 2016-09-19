經貿談判辦公室開始運作 兩岸協商不納入

為了因應現階段國際經貿情勢發展，提升對外經貿談判效能，蔡總統今天召開國家安全會議-第二次「對外交經貿戰略會談」，會中決定「行政院經貿談判辦公室」將開始運作。

會中由行政院鄧振中政務委員報告「行政院經貿談判辦公室成立規劃與工作計畫」，並由國安會傅棟成諮詢委員報告「對外經貿談判策略思維及未來方向」。其中「行政院經貿談判辦公室」規劃，在上月16日的第一次「對外經貿戰略會談」中由國安會提報對外經貿談判組織調整之構想，行政院則依據該次會議結論完成規劃，今天會議正式討論後已大致定案，「行政院經貿談判辦公室」將開始運作。

今天的會議出席人員有陳副總統、林全院長、總統府秘書長林碧炤、國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、陸委會主委張小月、行政院政務委員鄧振中、行政院秘書長陳美伶、農委會主委曹啟鴻、國發會主委陳添枝、教育部長潘文忠、經濟部次長王美花等。會談的時間自下午四點半到晚間七點。

在今天的會議上，總統做出了以下幾點裁示：

一、新政府在此時設置「行政院經貿談判辦公室」，是為了因應國際經濟新情勢的需要，以漸進方式調整對外經貿談判組織。調整重點是重整政府談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。而這樣的組織調整也體現了四大政策方針，包括：政府功能的重新整合、重整談判團隊、強化經貿談判及經貿外交能量，以及推動經貿體制和國際接軌。

二、未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，不納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。

三、配合「行政院經貿談判辦公室」的設置，政府將開啟新階段的對外經貿談判，國安會今天提報策略性的規劃構想，包括：設定總體經貿戰略（1.為新南向政策及擴大經貿空間創造條件；2.為參與區域經濟整合及連結全球奠定基礎；3.為開展下一世代貿易投資進行準備），並提出若干談判的策略與原則，諸如：FTA與經貿合作並重、務實彈性接軌國際、集中能量重點突破、結合國內產業發展、經貿與外交結合、加強一元整合及協調溝通、充實評估研究能量、善用民間資源及能量等。請國安會會同「行政院經貿談判辦公室」據此提出具體短中長程談判規劃，提報本會談討論，作為未來執行談判的基本藍圖。

在充實對外交經貿談判的評估研究能量上，總統也特別強調政府內部應培養人才，針對貿易影響與國際情勢等建立長期觀察、分析及評估的機制與能量，以應對外經貿談判所需。行政院長林全也認為未來在推動新南向政策時，諸如在相關國家的投資保障、法規制度的了解與分析等整體風險評估機制的建立非常必要，應該儘速進行。

總統在會議結束前也特別感謝鄧振中政務委員在籌劃行政院經貿談判辦公室的努力，並期許辦公室啟動運作後，對台灣未來經貿談判與下階段國家整體對外交經貿戰略佈局能發揮最大的助益。

(工商)