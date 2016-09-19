《胡錦濤文選》出版發行

共中央文獻編輯委員會編輯的《胡錦濤文選》第一卷、第二卷、第三卷已由人民出版社出版，20日起在全大陸發行。

新華社報導，胡錦濤是中共十六屆、十七屆中央委員會總書記，是科學發展觀的主要創立者。黨的十八大強調，科學發展觀是中國特色社會主義理論體系最新成果，是中國共產黨集體智慧的結晶，是指導黨和國家全部工作的強大思想武器，同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想一道，是黨必須長期堅持的指導思想。

在習近平主政之後，2013年7月，中共中央做出編輯出版《胡錦濤文選》的重大決定。據指出，《胡錦濤文選》的出版發行，是中共黨和國家政治生活中的一件大事，具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

文選收入胡錦濤在1988年6月至2012年11月這段時間內具有代表性、獨創性的重要著作，共有報告、講話、談話、文章、信件、批示等242篇，很大一部分是第一次公開發表。

(中時)