楊芳玲請辭 姚立明：話說多了人家嫌煩

台北市法務局長楊芳玲今天向市長柯文哲遞出辭呈。楊芳玲是柯文哲競選市長時期的總幹事姚立明妻子，姚立明受訪時表示，他不清楚請辭原因，只聽妻子說過「話講多了，人家嫌煩」。

楊芳玲今天向柯文哲遞出辭呈，並發出一封給法務局同仁的信，她信中表示，進入市府後以專業自許，言所當言，「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，但很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長。「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。

姚立明現任國會觀察基金會董事長，他晚間表示，中秋連假前妻子曾跟他說要辭職，他問辭職原因，妻子沒說個案，只說「話講多了，人家嫌煩」。他可以理解，因為妻子是很直的人。

他說，不管外界怎麼講，當初柯文哲延攬楊芳玲當法務局長時，是看中法律專業，而且是柯文哲直接打電話給楊芳玲，不是他介紹或安排的；現在楊芳玲要走，也是楊芳玲先做了決定，才告訴他。

由於柯文哲上任不到兩年，出走的一級首長，若加上楊芳玲已高達11人，對此姚立明長歎了一口氣，停頓良久才說，他建議柯文哲，好的領導人，都是能夠多傾聽。

他說，還是希望柯文哲加油，柯文哲的成敗，不是只涉及柯的個人政治生命，而是白色力量跟新政治能不能成功。1050919

(中央社)