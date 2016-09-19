北市法務局長楊芳玲請辭 李明賢：利盡則散
台北市府法務局長楊芳玲今（19）日向柯文哲遞出辭呈，並發給法務局同仁一封信，引起外界熱議，其內容談道，自己堅持依法行政，卻在許多個案被理解成，「有礙市長效率，對抗市長。」讓她相當遺憾。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人李明賢於臉書發表看法，認為雙方是「因利而聚，利盡則散」。
李明賢今日在臉書發文，開頭便寫道，「柯P民調太低，姚立明夫婦也要跳船了？」他特別點出楊芳玲為姚立明老婆，而姚立明又曾任柯文哲的競選總幹事，當初柯曾承諾競選幹部不入府，「結果最後赤裸裸食言。」楊成為一級主管法制局長，「可見柯P是個『有情有義』的人。」
但楊芳玲卻於發給法務局同仁的信中寫道，「很遺憾，在許多個案，還是被理解成有礙市長效率，對抗市長。」李明賢認為，柯文哲應該是受不了這對夫妻，因楊在府內主張大巨蛋「合法」，而姚立明又多次再電視上對柯喊話，「大巨蛋不改，市民選你幹什麼？」「恐毀了政治生涯。」根本是在惡搞他。
最後李明賢說道，「因利而聚，利盡則散。」他直問，若是柯文哲今天不是民意調查倒數第二的市長，而是排名第二，「楊芳玲局長還會走得這麼『阿莎力』？」
目前楊芳玲請辭一事，北市府發言人林鶴明晚間表示，柯文哲有收到楊局長的辭職信，但因已過上班時間，這兩天會再請楊局長來談，後續會再向外界說明。
(中時電子報)
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