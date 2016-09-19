台東竊案 竟是高雄警察翻山越嶺來幹的!

高雄與台東警方偵破竊盜案，起出遭竊的木製花瓶，並赫然發現高雄警察涉案。（莊哲權翻攝）

(22:38新增張員處分) 人民保母竟變身竊賊！台東縣關山鎮8月初發生1起竊案，2名來自高雄竊賊到台東縣一處倉庫偷走價值26萬元木製藝術花瓶，台東縣及高雄市警方聯合偵辦查獲吳、張2嫌，發現其中張嫌竟是六龜分局員警，張否認涉案，但吳供稱他知情，全案懷疑還有共犯，警方擴大偵辦中。

台東縣警局表示，來自高市的吳嫌與張嫌得知台東縣關山鎮一處倉庫內，存放有一批木製藝品，於今年8月9日兩人先在高雄向不知情友人借得小貨車後，連夜驅車趕到關山鎮。

為掩人耳目，2嫌先在台東市區竊取1部箱型車代步，再聯繫地方侯姓友人帶路找到倉庫，深夜3時許趁四下無人之際，破壞窗戶侵入將所有木製藝品搬空，接著再換車將得手物品運回高雄變賣。

警方事後在現場找到1張發票，查出發票是鄰近1家超商所開出，調閱超商監視影像，以車追人，最後發現張姓嫌犯（46歲）是六龜分局荖濃派出所員警，台東警方通知高雄市警局，8月23日持搜索票前往六龜抓人，另到住處搜索，查扣作案衣物及手機，與張警同行的吳姓友人及台東侯姓男子也落網，吳指證張警是共犯。

六龜分局督察組長蘇偉荃說，張姓員警否認涉案，供稱他只是借車搭載吳姓友人到台東縣，吳犯案時他人不在現場，並說吳吸毒吸到腦筋壞掉才會栽贓他。員警雖僅在吳住處查獲贓物，但吳是毒品前科犯，張交友不慎對他記過2次，並列輔導對象及改調湖內分局警備隊。

警方說，全案依竊盜罪移送台東地檢署後，張以10萬元交保，因懷疑還有其他共犯，由台東縣關山分局擴大偵辦中。

(中時)