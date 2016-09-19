賽場見證兄弟情 他扶持弟弟邁過終點線
英國選手阿里斯泰．布朗里在國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽中，幫助精疲力竭的弟弟強尼．布朗里邁過終點線，戲劇性地完成比賽。
法新社與英國「每日郵報」（MailOnline）報導，距離今天比賽結束僅剩幾百公尺時，里約奧運銀牌得主強尼．布朗里（Jonny Brownlee）正邁向勝利，不料他表現突然失控，似乎瀕臨崩潰。
28歲的阿里斯泰．布朗里（Alistair Brownlee）在里約奧運時則略勝弟弟一籌，抱回金牌。比賽當時他位居第3，不僅跑到弟弟身後幫助他，將他撐起，並將他推向終點，讓弟弟最後拿下第2名。
26歲的強尼原本能抱回第2座世界冠軍，但當他在最後幾公尺掙扎時，南非選手修曼（Henri Shoeman）趁勢追上，順利奪冠。
強尼於濕熱環境結束比賽，事後他在社群網站推特（Twitter）上說：「這不是我想結束季賽的方式，但我竭盡全力了。」
以第3名告終的阿里斯泰表示，他對任何1位競爭對手都會做一樣的事。英國廣播公司（BBC）引述他的話說：「這只是人類的自然反應。」（譯者：中央社周莉芳）1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。