賽場見證兄弟情 他扶持弟弟邁過終點線

英國選手阿里斯泰．布朗里在國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽中，幫助精疲力竭的弟弟強尼．布朗里邁過終點線，戲劇性地完成比賽。

法新社與英國「每日郵報」（MailOnline）報導，距離今天比賽結束僅剩幾百公尺時，里約奧運銀牌得主強尼．布朗里（Jonny Brownlee）正邁向勝利，不料他表現突然失控，似乎瀕臨崩潰。

28歲的阿里斯泰．布朗里（Alistair Brownlee）在里約奧運時則略勝弟弟一籌，抱回金牌。比賽當時他位居第3，不僅跑到弟弟身後幫助他，將他撐起，並將他推向終點，讓弟弟最後拿下第2名。

26歲的強尼原本能抱回第2座世界冠軍，但當他在最後幾公尺掙扎時，南非選手修曼（Henri Shoeman）趁勢追上，順利奪冠。

強尼於濕熱環境結束比賽，事後他在社群網站推特（Twitter）上說：「這不是我想結束季賽的方式，但我竭盡全力了。」

以第3名告終的阿里斯泰表示，他對任何1位競爭對手都會做一樣的事。英國廣播公司（BBC）引述他的話說：「這只是人類的自然反應。」（譯者：中央社周莉芳）1050919

(中央社)