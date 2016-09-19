王傳一十年磨一劍 萌當導演念頭

趕拍《飛魚高校生》的王傳一，忙裡偷空接受專訪。（盧禕祺攝）

王傳一入行14年，成為名符其實的「一哥」。（盧禕祺攝）

王傳一入圍金鐘獎男主角，忙裡偷空接受專訪。（盧禕祺攝）

入行14年、演戲12年的王傳一，今年以中視《失去你的那一天》入圍金鐘獎男主角獎，雖然他11年前以《魔蠍》得過迷你劇集男配角獎，7年前也以《痞子英雄》入圍男配角，不過王傳一19日接受專訪時透露，這將是他第一次以入圍者身份走星光大道，因為得獎那屆，他是星光大道主持人，第二次入圍，他在台東拍戲，「這次爽度不一樣。」

能以演出小腦萎縮症罕見疾病患者入圍，王傳一說，最感謝的是當醫生的爸爸，「他給了我很多背景、功課，為我準備許多小腦萎縮症的醫學專業資料，還找了這一專科的學弟，讓我去候診室觀察，那段時間，我經常去醫院找爸爸，帶東西給他吃，順便去候診室外待著，觀察小腦萎縮症不同症狀的病人，揣摩他們的心情與狀況，了解為什麼這個病的自殺率這麼高。」

此外，他也感謝導演周美玲，願意等他兩個月，並且在拍戲過程中給他很多發揮空間，稱讚他對鏡頭有概念：「傳一，你已經可以當導演了！」這些鼓勵，萌生他「演而優則導」的想法，他已與近年轉任導演的好友吳中天深聊請教過，希望未來3年內自己也可以完成這個夢想。

他說，2009與可米小子一起在《愛在星光燦爛時》演出男主角，其後，有幾年的時間，他一直在演男配角，「演這麼多年的男配角，一直希望自己往更好的方向提升，不管是因為前東家的關係，或是自己還沒準備好，這次入圍最大的意義，就是證明了自己。我付出的努力都被看見了。所以，十年磨一劍，也不算太久。」

王傳一4年前離開待了10年的柴智屏公司，以男主角身份連續接演多部戲劇、累積不少作品，他說，演出《失去你的那一天》時沒想過金鐘獎，播出時有不少觀眾反映劇情有點悶，但能為罕見疾病患者發聲，演完自己很有信心，又無心插柳獲金鐘入圍肯定，感覺當初的辛苦如今都有回饋，這部戲也成了他近年拍過最具深度與意義的作品！

他近來戲約不斷，明後年將到大陸拍戲，但仍希望在台灣維持一年至少一、兩部有深度、製作扎實，類似《一把青》或《麻醉風暴》的作品。

(中時)