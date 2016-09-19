高市殯儀業務進入E化時代 QR Code全面啟用

高雄市殯葬管理處第二殯儀館仁武本館及大社、橋頭等分館，QR Code資訊管理系統已完成建置，並今（19）日啟用，領、入屍及火化全程採e化作業，過程更為嚴謹、周全，並將冷凍室、寄棺室使用登記及火化進度等資詢即時顯示，方便民眾瀏覽知悉，租用過程更為公開、透明，提供正確、快速、便捷服務。

高雄市殯葬管理處領、入屍以往人工作業，大體入殯儀館冰存時，業者需填寫申請書、櫃位牌、告示牌及手環帶等表單數份，已有業者反映不耐。又於出殯前一天，為入殮時洗妝穿衣便利之故，會由業者或家屬會同殯管處人員移出冰櫃置放於室温下退冰，隔天再由業者會同家屬打開屍袋、手環及大體確認無誤後領出。

由於退冰後屍袋內漫布屍水，業者多僅將屍袋微開至臉部由家屬辨認，此便宜行事往往成為大體誤領的主因。QR Code系統不僅入館僅需填寫申請書，其他表單紙張均經由列印產出，減紙便民外，並將流程分為領屍單、櫃位牌、手環及領屍確認單等四個階段，必須依序掃瞄，每階段完成始可繼續下一階段掃瞄，若前後資料有異或未依序次，掃瞄器即不會顯示下一階段指令，產生警示作用，作業完畢後並顯示掃瞄完成字樣，全程控管，避免人為疏失再度發生。

關於家屬質疑火化作業後端未公示，無法確認骨灰是否為自家先人疑慮，此次也藉由QR Code建置徹底改善。家屬持火化許可報告後，由電腦列印QR Code分別貼於棺木、爐門、骨灰盤及撿骨單，依序掃瞄，並經由現場液晶螢幕立即公示該大體之狀態，為未報到、已報到或火化中及爐號、開始火化時間、預計完成時間、待撿骨、領骨等最新進度，全程公開透明，化解家屬疑慮。

民政局長張乃千表示，第一殯儀館長期以來為高雄市主要治喪場所，殯葬建設也往往著重在第一殯儀館，致兩館E化設施有所差距。自104年起，殯葬處同步於一、二館實施殯葬身分識別系統一卡通，105年更經由統合四館殯儀管理資訊系統，推動跨館及線上申辦殯儀場地設施，並完成第一、二館電子輓聯，推動優質且無差別的殯葬服務。QR Code資訊管理系統第一殯儀館已於103年4月1日實施，成效良好，此次第二殯儀館QR Code系統啓用，冷凍及火化過程提升環結控管嚴謹度，讓治喪家屬更加安心外，亦代表本市公立殯儀館管理全面邁入E化新領域。

(中時)