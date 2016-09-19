苗栗市郊2機車對撞 騎士1死1傷

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今晚近7時許，苗栗市高鐵連絡道英才路與文發路口發生2部機車對撞事故，車禍處理小組鄧崴灝趕抵現場處理，機車零件散落路面，安全帽和球鞋彈飛，年輕林姓騎士與連姓騎士雙雙受傷被送醫，其中林急救無效死亡，連則顱內出血觀察中，肇事責任待進一步釐清。

警方調查，21歲青年林姓騎士騎機車由文發路往英才路方向行駛，另名20歲的連姓騎士則由文發路往長春化工方向前進，兩車在路口發生對撞，雙雙人車倒地，路面一片混亂，血跡斑斑，分送衛福部苗栗醫院和大千醫院急救。

2名騎士都沒有明顯酒味，但仍請醫院抽血檢驗並通報偵查隊採證，另調閱監視器調查事故原因，分別因為行經路口未減速及未依號誌行車有關，正進一步釐清肇事責任。

(中時)