大摩：新興債市不會重演2013年崩跌危機

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倫敦金融時報報導，最近全球債市殖利率上揚衝擊新興債，引發投資人擔憂可能重演2013年美國聯準會縮減購債恐慌(taper tantrum)造成的新興債崩跌走勢，但摩根士丹利表示，新興債後市仍看漲，只要拉回都是買點。

報導指出，由於市場憂心全球央行寬鬆子彈已用盡，全球債市價格9月份出現急跌，新興債也遭受波及，新興市場公債殖利率自月初以來已跳升近30個基本點。債券價格與殖利率呈反向連動。

(工商)