姚立明：妻說「話說多了人家嫌煩」
台北市法務局長楊芳玲今（19）日向市長柯文哲遞出辭呈。楊芳玲是柯文哲競選總幹事姚立明之妻，姚立明表示，請辭原因他不清楚，只聽楊芳玲說「話講多了，人家嫌煩」。
根據中央社報導，姚立明晚間表示，中秋連假前楊芳玲曾說要辭職，他問辭職原因，楊芳玲只說「話講多了，人家嫌煩」。姚立明並表示，當初柯文哲請楊芳玲當法務局長時，是柯文哲直接打電話給楊芳玲，並不是他介紹或安排的。
由於柯文哲上任不到兩年，出走的一級首長，若加上楊芳玲已達11人，對此姚立明也建議柯文哲，好的領導人，都是能夠多傾聽。
姚立明表示，還是希望柯文哲加油，柯文哲的成敗，不是只涉及柯的個人政治生命，而是白色力量跟新政治能不能成功。
北市府歷來請辭首長：
104年1月9日 信義分局長 李德威
104年1月19日 體育局長 楊忠和
104年8月2日 北捷總經理 孫以濬
104年9月22日 悠遊卡董事長 戴季全
104年10月28日 研考會主委 陳銘薰
105年1月14日 文化局長 倪重華
105年2月1日 副市長 周麗芳
105年4月17日 捷運局長 周禮良
105年6月15日 交通局長 鍾慧諭
105年6月20日 體育局長 洪嘉文
105年9月19 法務局長 楊芳玲
(集團連線報導)
關鍵字：姚立明
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