首座智慧觀光示範樂園 用APP免苦苦排隊

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交通部觀光局推動智慧觀光，與六福村主題遊樂園共同合作，首次導入創新排隊服務管理「Lineup」，旅客玩遊樂設可事先掌握時段，不用再苦苦在現場等候。

每到假期，遊樂園常滿是人潮，想在園區內玩得盡興，得先耐住性子在遊樂設施前跟著人龍乖乖排隊。

觀光局透過新創產業開發出排隊服務管理系統「Lineup」，整合六福村主題遊樂園遊客排隊服務的需求，打造出台灣第一個智慧樂園升級示範區。

觀光局說，六福村主題遊樂園區已經開放「Lineup」智慧排隊服務，想玩遊樂設施不用再現場等候人擠人，只要下載「Lineup」手機APP，並開啟藍芽感應遊樂設施，就可設定入場人數及確認搭乘時段，想玩什麼設施自己安排。

現在到六福村使用「Lineup」，不用再花費長時間排隊，能省下寶貴時間到四處去逛逛，手機接到入場通知後再輕鬆玩遊樂設施。

另透過「Lineup」還能即時取得六福村園區內餐廳、商店不定期的優惠及兌換。

觀光局副局長劉喜臨說，「Lineup」智慧排隊服務可透過結合大數據分析，讓遊樂園業者了解遊客在遊樂園的行為軌跡，有了遊客輪廓後，遊樂園業者可調整行銷策略，提高遊園CP值，為遊客及業者創造雙贏，未來希望將服務推廣至其他樂園，提升遊樂園的服務品質。1050919

(中央社)