許凱皓發豪語 《終極舞班》票房破5000萬露第四點跳鋼管
《終極舞班》男主角Casper為首部電影作品撞傷鼻骨還大出血，他當時樂觀表示：「電影見紅票房才會大賣！」曾獲多項國際街舞冠軍的許凱皓則對自己的第1部電影發願，上映票房如果破五千萬，除了裸身跳鋼管舞，同時尺度無上限，將加碼露神祕第四點！
Casper之前在舞蹈教室練舞，因為玻璃門擦得太淨透，他又一時恍神，沒剎車直接撞上去，鼻子流了很多血。到醫院止血照X光，發現鼻骨裂開，導致鼻樑到現在還有一塊凸出來。回到韓國後進一步檢查，醫生說要動手術才能恢復到以前的樣子，但因害怕手術過程，馬上放棄，還幽默說：「電影見紅票房才會大賣，而且之前就有人懷疑我的鼻子太挺了，懷疑是不是做的？這一撞剛好可以證明我的鼻子是貨真價實的。」
許凱皓曾贏得多項國際級街舞冠軍，更在著名的R16大賽中代表台灣贏得世界第3名，專長在動作較陽剛的Locking「鎖舞」，但他發願如果電影票房破5千萬，願意裸身表演不擅長的鋼管舞慶功，強調不但露三點還有第四點，至於第四點是什麼？他賣關子說：「請大家拭目以待喔！」
(中時)
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