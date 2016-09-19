性慾低男性 照亮光可提昇性生活

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根據一項小型科學試驗，暴露在亮光下可提高睪酮素，有助性慾低的男性擁有更滿意的性生活。

路透社報導，義大利西恩那大學（University of Siena）科學家發現，清晨時規律使用亮光，類似對抗季節性情緒失調（SAD）的光源，有助男性提高睪酮素，提昇他們的性生活。

帶領這項研究的教授法吉歐李尼（Andrea Fagiolini）今天在維也納歐洲神經心理藥學學院（European College of Neuropsychopharmacology）會議發表此研究。他說，此治療方法可能在北半球冬天缺陽光的數月間有效。

他說：「睪酮素量提高可解釋對性生活滿意度較大。北半球人體自11月到隔年4月，睪酮素的量自然下降；然後歷經春夏持續上升，到10月達高峰。」

性慾低影響眾多40歲以後男性，研究發現，多達25%男子指稱有性慾低的問題。

根據英國廣播公司（BBC），然而研究人員說，需要更多研究，才能用作治療。（譯者：中央社羅苑韶）1050919

(中央社)