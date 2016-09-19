紐約爆炸案 警追捕28歲阿富汗裔嫌犯

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紐約當局今天說，他們正追拿28歲阿富汗裔男子拉哈米，他涉嫌與紐約切爾西區週末晚傷及29人的爆炸案有關。

警方和聯邦調查局（FBI）公布拉哈米（Ahmad Khan Rahami）的照片，他是歸化為美國公民的阿富汗人。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）對美國有線電視新聞網（CNN）說，來自新澤西州（New Jersey）的拉哈米「可能武裝且危險」。

他說：「我們必須立刻抓到這傢伙。」

白思豪也告訴美國廣播公司（ABC）「早安美國」（Good Morning America）節目：「我們現在知道較24小時前更多的事，確實較傾向這是明確的恐怖行動。」

高檔切爾西（Chelsea）街區17日晚有炸彈爆炸，毀損建物，震碎玻璃，碎片四處飛揚，造成29人受傷。警方在4條街外發現並安全解除第2枚炸彈。

美聯社報導，聯邦調查局在布魯克林的幹員攔下「一輛引起注意的車輛」，並訊問車內5人。FBI發言人蘭吉麥塞（Kelly Langemesser）表示，至今並沒有起訴任何人，調查持續進行。（譯者：中央社羅苑韶）1050919

(中央社)