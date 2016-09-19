亞太旅遊文化 台灣人更重享受美食

全球知名旅遊搜尋引擎Skyscanner今天首次發佈亞太區「旅遊資訊搜尋習慣調查」，台灣人更重「享受美食」且「說走就走」。

Skyscanner在4月針對近9000名來自台灣、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、香港與南韓的旅客調查「旅遊資訊搜尋習慣」，台灣旅客約1000人。

Skyscanner發現，有35%的亞太區旅客表示「體驗當地生活文化」為旅遊中最主要的行程，也有29%的亞太區旅客選擇「冒險和接觸大自然」的相關活動，「享受美食」只佔10%。

台灣旅客在選擇行程類型上有36%是「體驗當地生活文化」，而「冒險和接觸大自然」的活動僅有16%。調查中最有趣的是，高達22%的台灣旅客表示「享受美食」是旅程中最主要的部分，相較於只有10%亞太區旅客表示會將時間花在「享受美食」大相逕庭。

調查也發現，21%亞太區旅客形容自己是「精打細算型」，表示價格對於亞太地區的旅客相當重要。另有22%的旅客把自己歸類為「完美計畫型」，20%形容自己是「說走就走型」。

台灣旅客的偏好跟亞太區相反，高達35%的旅客形容自己為「說走就走型」，突顯出台灣人隨興與行動力強的特質。1050919

(中央社)