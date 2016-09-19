FBI：新澤西州發現更多急造爆炸裝置
美國聯邦調查局（FBI）今天說，警方在新澤西州發現多個急造爆炸裝置，其中1個發生爆炸。另外調查人員也在調查美國境內在1天中發生的3起攻擊案。
法新社報導，當局說，沒有證據顯示，這些攻擊案是經過事先協調，但它們在不到24小時內發生的時機引起外界對安全的疑慮。安全問題已經是民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和共和黨川普（Donald Trump）間陷於高度分裂的總統大選中1個重大問題。
在這些裝置昨天晚間被發現後，FBI 紐瓦克（Newark）辦事處在推文中說，在這起最新事件中，警方在新澤西州伊利沙白（Elizabeth）火車站發現「1個具有多個急造爆炸裝置的可疑包裹」。
FBI說：「在為了安全而處理其中1個裝置的過程中，這枚裝置卻發生爆炸。」他接著說，無人受傷。
警方已在調查曼哈頓（Manhattan）爆炸案、明尼蘇達州大規模刺傷案和新澤西州鋼管炸彈爆炸案。
紐約已進入全面警戒狀態，並且增派將近1000名州警和國民兵到機場、巴士總站和地鐵站。歐巴馬總統已在明天聯合國大會開幕前抵達紐約。（譯者：中央社簡長盛）1050919
(中央社)
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