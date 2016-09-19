鋼琴家塞吉奧廷波 9／25首次登台
曾被鋼琴天后阿格麗希大力推薦，且廣泛公認為21世紀壯年音樂家「最具個人風格」的鋼琴家塞吉奧廷波，即將首次登台，並於9月25日週日下午14:30在國家音樂廳舉辦「塞吉奧廷波首次訪台鋼琴獨奏會」。
塞吉奧廷波(Sergio Tiempo)年紀輕輕便在國際上嶄露頭角，當時年僅14歲的他就登上世界最佳音樂廳之一的荷蘭阿姆斯特丹音樂廳舞台，就此展開職業音樂家生涯；而後來自美國乃至歐洲的巡迴邀演有如雪片般飛來，塞吉奧廷波也逐漸成為世界各大藝術節邀演的熱門對象。
英國知名雜誌《留聲機》讚譽：「用愛調配的旋律伴隨著無窮的變化自鋼琴流瀉而出」，塞吉奧廷波卓越的鋼琴技巧為自己樹立了一個名聲─—這一代中最具個人風格的演奏家！」英國獨立報則讚揚廷波：「塞吉奧廷波非凡的鋼琴演奏帶著十足的戲劇張力……廷波非凡的鋼琴演奏令人驚艷！狂放不羈中又可見到對精準細膩的講究。」
9月25日塞吉奧廷波將首次造訪台灣，演奏布拉姆斯獻給克拉拉‧舒曼的《b小調間奏曲，作品119之1》、貝多芬偉大作品之一的f小調鋼琴奏鳴曲《熱情》、洋溢異國風情的拉丁美洲作曲家維拉羅伯斯的《娃娃家族》鋼琴組曲第一號、阿根廷探戈教父皮亞佐拉的《賦格與神秘風》、阿根廷民族風味濃厚希拿斯特拉的《瑪蘭波舞曲》作品7。
此外，塞吉奧廷波還將奏響樂評家Niecks說：「如果眼淚是一種聲音，就在蕭邦的《前奏曲》裡」的蕭邦六首《前奏曲》，詳情請洽兩廳院售票系統。
(旺報)
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