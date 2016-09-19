Popu Lady拍寫真集揣摩撩人姿態 喝酒壯膽

Popu Lady拍寫真集揣摩撩人姿態。(華研音樂提供)

Popu Lady拍寫真集揣摩撩人姿態，喝酒壯膽互拍走光照。(華研音樂提供)

Popu Lady拍寫真集揣摩撩人姿態，喝酒壯膽互拍走光照。(華研音樂提供)

Popu Lady拍寫真集。(華研音樂提供)

Popu Lady由洪詩、大元、宇珊、庭萱、寶兒組成，這群正值25至28歲之間，女人正值散發魅力的黄金年華，推出如同百科全書厚度般的寫真集《泰HOT！》，5人共計換裝30套衣服，大露胸、背、腿等，尺度大突破!寫真集遠赴泰國象島拍攝，為全球首次有外國藝人前往當地取景，從4千多張美照中精心選出4百張。

寫真集中，除了在海邊穿比基尼展現火辣身材，更取景臥房拍攝Popu Lady的閨房秘密。女孩們穿著私藏內衣上陣，唯獨大元因服裝需求，直接大膽裸背上陣，展現若隱若現的曲線。由於一度太害羞，女孩們除要求清場，更喝點小酒來壯膽，微醺中意外展現女人韻味!但沒想到宇珊因為表情太投入，還被工作人員制止，直喊：「表情太過分!」女孩們之後也漸漸放鬆起來互相嬉鬧，由於穿著布料較少，五人還比誰會拍到對方的走光照，讓經紀人哭笑不得說：「手機照片絕對不能外流!」

在拍攝寫真集的前一個月，為求好身材，Popu Lady幾乎採取苦行僧模式，除天天運動兩小時以上，還餐餐吃水煮蛋、雞胸肉、與糙米飯等清淡飲食，其中大元因為愛吃零食形象深植人心，更被經紀人點名重點觀察對象；另外洪詩也有一招，把想吃的東西全寫下來，幻想著美食過過乾癮。除了鍛鍊身材，為了表情與姿勢更到位，經紀人下令讓每人做功課，五人分別參考國內外性感女星特質，學習揣摩展現嬌俏、性感、耍萌、天真等神態，洪詩透露：「有一次對鏡子模仿得太開心，竟然一不小心開始自拍起來。」

Popu Lady說：「我們對我們努力維持的身材、外在、與拍照應該有的態度等等各方面都越來越有自信。這次服裝的性感尺度比之前的作品更爲大膽，雖然在鏡頭前會有點害羞，但最後我們對作品都非常滿意，希望大家會喜歡我們這次的表現。」Popu Lady寫真集《泰HOT！》9/20(二)開始預購，9/29(四)正式發行，預購期間，可享售價優惠 。10/8(六)將在台北美麗華舉辦簽書會，之後也將前往台中、高雄兩場，詳細資訊請洽華研官網。

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(時報周刊)