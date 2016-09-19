看見台灣原創力 文化部邀民眾選好書送好禮

文化部主辦的「中小學生優良課外讀物推介評選活動」，在每年獲選的書籍中可發現台灣出版產業的原創作品。為讓民眾能更深入接觸這些精彩的作品，特別舉辦「看見臺灣原創力－票選好書送好禮」網路票選活動。

自第38次評選的獲選書中，文化部鎖定適讀年齡層較廣的4個類別：「圖畫書類」、「人文社會類」、「文學創作類」、「漫畫類」，並由評審委員為讀者選出臺灣的原創作品，以提供民眾票選。網路票選自2016年9月19日起至11月11日止，得獎結果將於11月24日前公告於活動網站。

此外，文化部邀請民眾一起來投票，並選出心目中的「最愛書籍」、「最愛作者」，及學校團體一起動員參與「最愛讀書團體獎」，將送出總價值十萬元新臺幣的豐富獎品，有平板電腦、圖書禮券。詳情請洽活動官網。

(旺報)