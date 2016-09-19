肯定胡總書記《胡錦濤文選》發行

《胡錦濤文選》共三卷。（圖取自央視網）

由中共中央文獻編輯委員會編輯的《胡錦濤文選》第一卷、第二卷、第三卷20日起在全大陸發行。這意味，前總書記胡錦濤執政獲肯定。

新華社說，胡錦濤是黨的十六屆、十七屆中央委員會總書記，是科學發展觀的主要創立者。黨的十八大強調，科學發展觀是中國特色社會主義理論體系最新成果，是中國共產黨集體智慧的結晶，是指導黨和國家全部工作的強大思想武器，同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想一道，是黨必須長期堅持的指導思想。

《胡錦濤文選》收入了胡錦濤在1988年6月至2012年11月這段時間內具有代表性、獨創性的重要著作，共有報告、講話、談話、文章、信件、批示等242篇，很大一部分是第一次公開發表。

中共最高領導人出書時機，既有任上，也有退休後。其中最高規格為《選集》，例如《毛澤東選集》。毛選共四卷。胡錦濤的前任江澤民在卸任四年後，即2006年8月10日發行《江澤民文選》，共三卷。此次的《胡錦濤文選》也是胡錦濤卸任四年後出書，同樣是三卷。

(中時電子報)