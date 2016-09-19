太平島巨型結構體 海巡署：事涉機密不回應

太平島衛星空照圖顯示，島上西北側海岸新出現4個巨型三爪型結構體，究竟為何物及用途，海巡署低調回應太平島相關設施事涉機密，不便對外回應。（翻攝至google地圖）

太平島衛星空照圖。（翻攝至google地圖）

Google Earth衛星地圖爆太平島機密軍事設施！從最近更新的太平島衛星空照圖顯示，島上西北側海岸，新出現一處由4個巨型三爪型結構體。究竟該結構體為何物？駐守的海巡署低調回應，僅表示太平島相關設施事涉機密，不便對外回應。至於該結構體為軍方或海巡署所有，該署既不承認也不否認，態度曖昧。

據悉，該神秘巨型結構體疑為砲台工事的「國防專案建物」，有2座伸入海面，左右兩側位置則是在水際線，約高出海平面2、3層樓高，內部應可部署武器裝備，研判極可能是防空塔之類的設施。

不過，對於該結構體是何物及有何用途，海巡署三緘其口，僅表示太平島屬軍事管制區，島上相關設施事涉機密，不便對外回應，即使結構體的歸屬或使用單位，也不肯證實。

(中時)