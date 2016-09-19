築地遷移愈來愈難 豐洲市場工程出包

東京築地市場原定11月遷至豐洲市場，但豐洲市場土壤污染對策出包，原本的填土工法結果變成水泥涵洞。新任東京都知事小池百合子說要查到底。

築地市場因老舊，計劃11月遷到新建的豐洲市場，但豐洲市場用地原本是東京瓦斯設施，業者憂心土壤及地下水受有害物質污染，東京都政府2012年開始進行整治計畫，計劃填土覆蓋4.5公尺高的無污染土壤，但最近發現，原本的填土工法成為地下埋設水泥涵洞。

東京都知事小池百合子下令徹查此事。在里約出席帕運閉幕典禮的小池今天接受媒體記者訪問時表示，必要的話，可能要查問前東京都知事石原慎太郎。

石原慎太郎擔任知事期間，於2008年曾下令研議豐洲市場地下蓋水泥涵洞。當時他的屬下，也就是中央批發市場負責人比留間英人回報說，這種工法反而使得建設費增加，無法採用。此外，比留間表示，當時有人認為，應設有檢測地下水的空間。

日前，東京都政府開放給媒體採訪豐洲市場地下的情況。「青果棟」的地下，地面覆蓋水泥，部分是碎石層。地下涵洞廣範圍積水，水泥地的部分積水約1、2公分，碎石層部分積水約10公分。水產批發棟的地下也有積水情況。

1935年設立於東京中央區的築地市場因設施老舊且腹地狹窄，2004年東京都政府與築地市場的業者成立新市場建設協議會，計劃搬遷至豐洲。但豐洲新市場的用地原本是東京瓦斯的設施，土壤及地下水受有害物質污染，有業者反對搬遷。

去年7月17日，東京都政府與築地市場的業者代表協調，將新市場取名為豐洲市場，原計劃今年11月3日起休市4天搬遷，於11月7日啟用。但因業者對於土壤與地下水污染的因應對策仍有疑慮，8月初上任東京都知事的小池百合子於8月底宣布延後遷。

豐洲市場建設費5884億日圓（約新台幣1823億元），設施已完工。延遷的話，估計每天維護費要花700萬日圓。另一方面，築地市場舊址將建設連結2020年東京奧運選手村與東京市中心的環狀2號線，築地市場不遷，將影響到東京奧運的交通建設。1050919

(中央社)