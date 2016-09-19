義大利國際打擊樂比賽 台灣好手再傳捷報
台灣軟實力再度於國際發光發熱！9月13日起在「義大利打擊樂藝術節」期間舉辦的「第十四屆義大利國際打擊樂比賽」中，台灣選手再傳捷報。由24歲參賽者高瀚諺勇奪木琴19-25歲組冠軍，以及年僅19歲得好手李庭妮榮獲亞軍及最佳音樂詮釋獎。
義大利打擊樂協會從2003年起舉辦的「國際打擊樂比賽」，至今已邁入第14屆，且從評審陣容就可看出這是一場國際級的大賽，以今年為例，共有來自德、日、義大利、台灣、美國等14位國際知名打擊樂家擔任評審。
比賽分為木琴組、鐵琴組、定音鼓組、小鼓組、爵士鼓組、作曲組，並依年齡分為18歲以下組，19-25歲組，以及26-32歲組。勇奪木琴19-25歲組冠軍的高瀚諺，目前就讀國立臺北藝術大學管弦與擊樂研究所，並於「朱宗慶打擊樂團2」擔任團員。
朱宗慶打擊樂團二團團長何鴻棋形容高瀚諺：「他有才氣，也相當努力，他的音樂表情豐富，能剛、也能柔，對於男性木琴演奏家來說，剛柔並濟是頗為難得的。」
榮獲木琴亞軍及最佳詮釋獎的李庭妮，目前就讀國立臺北藝術大學音樂系二年級，出生於台南新營的她，學習打擊樂已12年，曾在2015年獲得全國音樂比賽木琴高中組第一名。
朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示：「李庭妮平常是個天真的女孩，但只要開始演奏，她就變了個人，那種全神投入、技巧精準的表現，好像三十歲的成熟演奏家，我覺得這時候最能看到她自信的一面。」
另一位優秀木琴音樂家，則是來自台灣的鄭珺玠，他獲得木琴26-32歲組冠軍。鄭珺玠從4歲開始在朱宗慶打擊樂教學系統開始學習打擊樂，之後進入傑優打擊樂團，也曾多次參加台灣國際打擊樂節主辦之夏令營，高中畢業後到瑞士洛桑高等音樂院繼續深造打擊樂。
不僅如此，台灣選手陳又誠再獲小鼓組亞軍，現正就讀伯明翰音樂院(Birmingham Conservatoire)最高演奏文憑，將於今2016年12月畢業。據了解，近年來越來越多台灣年輕擊樂學子及擊樂音樂家在世界舞台發光發熱，屢屢獲獎，不僅成就了自我實現，也把台灣文化軟實力帶到了國際。
(旺報)
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