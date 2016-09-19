《烏龍派出所》完結 作者讓40年無休的兩津休息了
曾獲金氏世界紀錄認定為「發行卷數最多的單一漫畫系列作品」的日本人氣漫畫《烏龍派出所》（這裡是葛飾區龜有公園前派出所）的作者秋本治9月17日在《週刊少年Jump》 42號的連載中發表完結篇。《烏龍派出所》的告終讓許多忠實粉絲都依依不捨。
《烏龍派出所》是描述在龜有公園前派出所的警察兩津勘吉與他身邊的人、事、物的作品，故事充滿了人情味而深受讀者的喜愛。該作自1976年9月21日發售的《週刊少年Jump》42號連載起，至2016年的42號結束，連載長達40年，不曾有過休刊紀錄，總計達1952篇，總銷售量超過1億5千萬本。
1996年6月富士電視台推出《烏龍派出所》動畫版電視劇，後來又改編成動畫電影。2009年8月被TBS電視台拍攝成真人版電視劇，由傑尼斯事務所旗下團體「SMAP」成員香取慎吾飾演兩津，隨後也推出真人版電影，人氣持續不落。
秋本治在最後一篇的連載「再見，兩津（主角兩津勘吉）！」中寫著，「40年來無休地工作，在此想給他特休，讓他休息一下。」該作也同時在東京發行第200卷單行本。
由於故事的背景是在東京都葛飾區的龜有地區，當地書店的相關漫畫都被粉絲搶購一空。葛飾區立中央圖書館為了應景，至22日止特別設置了《烏龍派出所》專區，展示了秋本的簽名和兩津的人形立牌等，相關舊作也被出借一空。
不過，兩津休假了，秋本仍未休息，他已確定近期將發表4件新作品的連載，讀者仍可看到他的精彩漫畫。
(中時)
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