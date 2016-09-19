民進黨新黨魁蓮舫出線 日過半民眾有期待
日本《共同社》17、18兩日實施的全國電話民調顯示，針對日本民進黨15日選出的新黨魁蓮舫，有56.9%的受訪者表示期待，38.4%的受訪者表示不期待。另外，有66.5%的人認為蓮舫雙重國籍之事並不是問題。
日本最大在野黨民進黨的前身是2009至2012年執政的民主黨，蓮舫是包括前民主黨時代在內的首位女黨魁。蓮舫這次的勝出，讓過半的受訪者期待她能有所作為。
針對蓮舫被批雙重國籍以及對說明前後不一之問題，調查指出，約3分之2（66.5%）的人認為沒有問題。有關民進黨今後是否應繼續與共產黨等在野黨聯手一事，有51.3%的受訪者表示，「不認為持續下去會更好」，僅有32.9%的人認為，「持續下去會更好」。
從政黨支持率來看，自民黨為41.2%、民進黨為9.9%、公明黨為3.1%、共產黨為3.7%、日本維新會為3.2%等。沒有支持政黨的無黨派受訪者則占35.6%。安倍內閣的支持率則為55.7%，比上次8月的52.9%有所上升，不支持率為30.0%。可看出蓮舫要面對的確實是個巨大的敵人。
富士電視台發表的最新民調也顯示，對蓮舫抱以期待的受訪者占56.8%，不期待者占40.2%。針對蓮舫有關雙重國籍問題的說明（17歲起取得日本籍便一直以為已放棄台灣籍），有41.9%的人認為可以接受，但有48.0%的人認為無法接受。
日本國籍法對雙重國籍者並沒有任何罰責，針對「是否應修法規定雙重國籍者不得擔任國會議員或公務員」之提問，有過半數的51.3%受訪者認為沒必要，42.6%的人認為有必要。
(中時)
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