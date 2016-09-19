喬任梁離世3天未發聲挨轟 趙麗穎穿好友生前愛衣淚灑現場
曾演出《小時代之摺紙時代》、《錦繡緣華麗冒險》等電視劇的大陸男星喬任梁，16日晚間被發現陳屍家中，經經紀公司證實係因抑鬱症而自殺，突傳噩耗震驚演藝圈。許多圈內好友紛紛發文悼念，但曾2度合作的女星趙麗穎，卻因3天來未發聲慘遭網友砲轟冷血，在今日出席新戲發布會時，她終於打破沉默淚灑現場。
在靠《花千骨》爆紅兩岸前，趙麗穎就憑《陸貞傳奇》展露頭角，此劇不僅帶給她知名度，也讓她結識了好友喬任梁，事隔5年，2人再度合作演出電影《我們的十年》，只是電影本月2號才剛在大陸上映，就傳來喬任梁輕生的噩耗，也讓這部片成為了他的遺作。16號事發至今3天，喬任梁多位好友如陳喬恩、BY2等人均紛紛發文悼念，可唯獨趙麗穎始終禁聲，讓粉絲無法諒解，湧進她的微博表達不滿。
趙麗穎今日穿著黑衣皮褲出席新戲《胭脂》發布會時，終於打破沉默談及此事，她表示每個人表達難過的方式不同，自己不想透過微博來訴說心情，「希望大家尊重逝者，也給大家一個消化的空間吧。」說著說著便眼眶泛紅，直接淚灑現場，讓粉絲相當心疼，不少人認為過去無論趙麗穎被黑的多慘，從未在公開場合委屈落淚，而據悉，她今天的穿著打扮，是喬任梁生前最喜愛的龐克風格，足以顯見她用著自己的方式，去緬懷這位好友。
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(中時電子報)
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