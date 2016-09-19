南韓慶州發生規模4.5地震

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南韓氣象廳今天晚間表示，今天下午8時33分許，在慶尚北道慶州市西南偏南地區11公里處發生規模4.5地震。氣象廳認為，這是12日在慶州附近發生規模5.8地震的餘震。

南韓KBS電視台於今天晚間新聞時段報導，今天餘震為12日慶州地震後發生的餘震中規模最大的一次，在南韓全國各地均有震感。包括在首爾、水原等首都地區，多數民眾都表示感覺到了地震。

釜山市教育廳表示，在學校上晚自習的高中學生都跑到操場上躲避地震，甚至有些學校提早結束晚自習，讓學生回家。

報導指出，古里核電站也將緊急警告由C級上調至B級，但核電站仍正常運轉中。

另外，釜山地鐵車輛曾緩行了1分鐘左右後，又恢復了正常運行。

本月12日下午7點44分和8點32分，南韓慶尚北道慶州市接連發生規模5.1和5.8地震。截至今天上午9時，共發生餘震374次。今天下午8時33分，在慶州發生的規模4.5地震，可說是震度最強的餘震。

另外，今天下午9時又接連發生了規模為2.1的餘震。1050919

(中央社)