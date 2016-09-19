賀陳旦加媒刊專文 爭取參與ICAO大會

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加拿大渥太華國會山莊報及蒙特婁公報，19日同步刊登由交通部長賀陳旦具名的廣告專文，爭取各國支持台灣再度獲邀參與ICAO大會。

國會山莊報(The Hill Times)的讀者群，主要包括加拿大政府官員、國會議員、各國駐加大使館、渥太華學界及媒體。至於蒙特婁公報(Montreal Gazette)則是針對國際民航組織ICAO官員、各國駐ICAO代表團、駐蒙特婁領事館、當地政要和學界等等。

賀陳旦在兩大訴求對象不同的媒體刊登廣告，呼籲各界重視台灣被排除在國際民航體系之外的現象，爭取各國支持台灣再度獲邀參與大會。

這篇廣告專文是以「台灣呼籲國際社會支持有意義參與國際民航組織」為標題，署名中華民國（台灣）交通部長賀陳旦，並附上賀陳旦本人以及桃園國際機場的照片。

專文強調，台灣為了符合國際飛航安全標準，積極尋求參與ICAO。多年來，台灣一直都與世界各國合作改善國際飛航服務品質及效率。台灣參與ICAO，將使得國際民航工業的合作更加緊密、促進發展，也將有助ICAO實踐「安全無縫天空」目標。

專文指出，台灣地處東亞地區最繁忙的航空區域。據國際機場協會（Airports Council International)資料顯示，2015年，台灣桃園國際機場的客運量全球排名第11、貨運量排名全球第6。同年，有74家航空公司往返台灣、301條航線的航班按時載送旅客和貨物，銜接全球135個城市。由台灣管轄的「台北飛航情報區」2015年提供了153萬架次的航管服務，進出旅客達5千8百萬人次，是全球空中運輸網絡不可或缺的一環。

專文指出，40多年來，台灣民航當局在符合飛航安全和確保ICAO規範方面所付出的努力和心血，強過其他許多國家民航機構。ICAO最關切飛安、導航、環保和經濟議題，而要克服相關挑戰，有賴所有國家通力合作。正因如此，「台灣有意義參與ICAO，絕對必要」。

專文表示，台灣經過多年努力，在歐盟、美國和其他友好國家支持下，於2013年獲邀參加ICAO第38屆大會。台灣秉持專業和建設性態度，期盼持續參與ICAO各項會議、機制及活動。

專文最後強調，台灣身為國際社會一份子，在維護區域及全球飛航安全方面，同享職責，也矢志為全球航空發展和人類福祉，貢獻心力。台灣願意繼續與各國分享其民航經驗和專業，共同確保國際民航工業安全有序和永續發展。1050919

(中央社)