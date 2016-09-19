四川攀枝花暴雨 6死11失蹤

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中國大陸四川省攀枝花市近兩天遭受極強特大的暴雨，多地出現山崩、土石流、山洪等災害，造成1萬2669人受災，其中6人死亡、11人失蹤。

中新社今天報導，18日上午8時至19日上午10時，四川攀枝花市出現暴雨，8個監測點降雨量達100毫米以上，其中，仁和區水淌田水庫監測點降雨量達236.2毫米。

攀枝花全市多個縣區出現大面積山崩、塌方、土石流、山洪等自然災害，個別地方高速公路道路阻斷、隧道塌方、民房沖毀。

大陸國家防汛抗旱總指揮部已派出工作組趕赴攀枝花，當地官方已啟動相應級別的防災減災應急方案。1050919

(中央社)