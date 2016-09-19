大陸新規 核電廠設置需徵求公眾意見

我要評比

大陸官方正起草《核電管理條例》，明文規定核電廠的選址及核電項目的核准等涉及公共利益的重大事項，必須徵求公眾意見。而據十三五規畫，大陸每年將新建6到8座核電站，並將為引進自主開發的新型核電站投入共人民幣5000億元資金。

中新網報導，國家發展和改革委員會、能源局起草的核電管理條例今天起公開徵求意見。其中，草案明定，核電廠建設需提出社會穩定風險評估，核電廠的選址應當採取論證會、聽證會、公示或者其他方式徵求公眾的意見。

報導指出，條例中將就大陸境內的核電規畫、選址、投資、建造、運行、退役及相關活動進行規範。

據外媒報導指出，上月6日江蘇省連雲港爆發連續3天的民眾遊行抗議，反對修建核廢料處理廠，最後官方宣布暫停核循環建案選址的前期工作。草案公布內容還包括核設施運行許可證、電價政策、核損害賠償保險制度、核電資訊公開等。

(旺報)