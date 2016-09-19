胡錦濤文選 明全大陸發行

中共中央文文獻編輯委員會表示，由會內編輯的《胡錦濤文選》第一卷、第二卷、第三卷，將於本月20日起在全大陸發行。該文選收錄中共十六屆、十七屆中央委員會總書記、科學發展觀主要創立者胡錦濤在1988年6月至2012年11月期間具有代表性、獨創性的重要著作242篇，很大部分是首次公開。

新華網19日報導，《胡選》收入的242篇著作包括報告、講話、談話、文章、信件、批示等，記錄了中共十六大後的10年裡，以胡錦濤為總書記的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程。

報導稱，2013年7月，黨中央作出編輯出版《胡錦濤文選》的決定。其出版發行，是黨和國家政治生活中的一件大事，具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

(旺報)