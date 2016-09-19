醫院設計電玩環境 中風復健不再枯燥

萬華醫院引進「虛擬互動復健機」，讓漫長的復健之路不再無聊。(洪凱音攝)

中風復健之路很漫長，一再重覆的特定動作很容易讓人提不起勁!為了提升復健效果，萬華醫院實踐「以人為本」的理念，復健團隊引進「虛擬互動復健機」，讓病人就像在打類似wii、PS4等有趣的電腦遊戲，在安全的環境下完成好玩的療程，不僅治療時間不再枯燥乏味，還提升了復建的興趣與效果。

萬華醫院也同時宣布，獲得國際復健認證機構CARF的認證，成為台灣第一、亞洲唯一首次申請就獲得3年期認證的地區醫院；萬華醫院院長應堃煇表示，院內推出的中風暨腦傷中西醫整合復建療程更是全亞洲第一。

(中時)