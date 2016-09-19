美總統大選衝刺 希拉蕊撒錢川普拚人氣

我要評比

距離美國總統大選只剩50日，兩黨候選人決戰搖擺州，民主黨的希拉蕊資源雄厚，有錢有人；共和黨的川普堅持非典型路線，訴求個人魅力與基層人氣。

美國選民將於11月8日投票選出下屆總統，美國總統選舉採間接投票制，兩黨候選人必須贏得過半270張選舉人票，而非總票數過半，才能入主白宮，13個搖擺州將決定誰是最後贏家。

近期民調顯示，兩位候選人在關鍵的佛羅里達與北卡羅來納州實力不相上下，希拉蕊在票倉賓夕法尼亞與維吉尼亞州領先，川普支持度在俄亥俄與愛阿華州較高，多位民調專家表示，無法斷言誰的勝出機會較大。

希拉蕊備戰達4年，競選陣營結合歐巴馬與柯林頓兩位總統的菁英策士，堪稱史上最強選舉團隊，人力與金錢資源遠勝過政治素人川普（Donald Trump）。川普異軍突起，競選陣營多次走馬換將，選前最後時刻，將集中訴求川普個人形象，打非典型選戰。

網路媒體Politico指出，希拉蕊在多個搖擺州的電視廣告經費高過川普7倍，地區競選辦公室與人力編制數量是川普的2倍。

2016美國總統大選也是傳統與社群媒體的比拚。Smart Media Group統計，至9月12日，希拉蕊陣營已花費1億2600萬美元的電視廣告費，川普只有1700萬，若加上外圍團體的花費差異更大，希拉蕊已花2億4400萬美元，川普只有少量的3300萬。

兩黨政治策士多認為，電視廣告與地區競選辦公室的草根活動在一對一時刻，對搖擺州選民仍具關鍵影響力，團結的民主黨對分裂的共和黨，希拉蕊明顯有金錢和人力優勢。

在相對錢少與缺人的不利因素下，川普以大型造勢活動和個人發言主導議題。未來幾週，川普將密集動員支持者，發表重要演說，搶佔新聞版面，彌補電視廣告不足。

川普陣營認為，希拉蕊陣營雖發動銀彈攻勢，但過去2週風向已轉，民調數字開始對川普較為有利，如今選民手上有太多資訊管道，並非競選陣營可以控制。1050919

(中央社)