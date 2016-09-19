陸冥婚引發殺機 女屍交易最高逾百萬
中國大陸陝北部分地區的「配陰婚（冥婚）」習俗催生出一個屍體買賣市場，甚至引發故意殺人、盜竊屍體等刑案，一具女屍最高曾賣到人民幣20、30萬元（新台幣100萬至150萬元）。
大陸澎湃新聞今天報導，陜北部分地區的習俗，未婚年輕女子因故去世後不能葬在娘家，很多人為了讓已逝女兒有一處墓地，選擇將遺體賣出、舉行冥婚。未婚男子去世後也不能葬進祖墳，家人為彌補這種遺憾，有了買女屍，舉行冥婚的需求。
這種特殊的供需關係，在過去的上千年間早已在陜北催生出一個無形的屍體買賣市場。
報導說，近年來，「冥婚」誘發的刑事案件，除故意殺人、盜竊屍體外，還涉及詐騙、敲詐勒索等。
從「中國裁判文書網」檢索「陰婚（冥婚）」一詞發現，從2009年到2015年，共有34份相關裁判文書，涉及23起案件，案發地點包含陜西、山西、甘肅、河北、江蘇、山東、河南及黑龍江8個省分。
報導說，涉及上述案件的44具遺體，20具被賣往山西，15具被賣至陜西，3具被賣往河北，1具被賣往山東，另有5具去向不明。這意味著，冥婚習俗在陜西、山西等北部省分的某些地區流行。
陜北煤炭經濟的發展，一度讓冥婚所衍生的屍體交易市場變得瘋狂。2010年，屍體交易市場曾達到頂峰，一具女屍最高能賣到20至30萬元。
有些人為求便宜，也會從外地購買屍體。外地人得知在陜北屍體能賣錢之後，有段時間發生過偷盜屍體拉過來賣的，也有好多被判刑的。
盡管冥婚習俗多次誘發刑案，但陜西省榆林市民政局社會福利科科長張鵬程說，這是上千年的傳統習俗，想要改變習俗，是一件非常漫長且艱難的事。1050919
(中央社)
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