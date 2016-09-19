政院經貿談判辦公室運作 不納兩岸協商

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總統蔡英文今天召開國家安全會議第二次對外交經貿戰略會談，確定「行政院經貿談判辦公室」將正式運作，蔡總統並裁示未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理。

今天下午的會議由行政院政務委員鄧振中報告「行政院經貿談判辦公室成立規劃與工作計畫」，並由國安會諮詢委員傅棟成報告「對外經貿談判策略思維及未來方向」，其中「行政院經貿談判辦公室」，今天會議正式討論後已大致定案，「行政院經貿談判辦公室」將開始運作。

聽取報告後，蔡總統做出3點裁示，第一，新政府在此時設置「行政院經貿談判辦公室」，是為了因應國際經濟新情勢的需要，以漸進方式調整對外經貿談判組織；調整重點是重整政府談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。

她說，這樣的組織調整也體現了4大政策方針，包括政府功能的重新整合、重整談判團隊、強化經貿談判及經貿外交能量，以及推動經貿體制和國際接軌。

蔡總統裁示第二點是未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，不納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。

蔡總統裁示的第三點是配合「行政院經貿談判辦公室」的設置，政府將開啟新階段的對外經貿談判，國安會今天提報策略性的規劃構想，設定總體經貿戰略，內容包括為新南向政策及擴大經貿空間創造條件、為參與區域經濟整合及連結全球奠定基礎、為開展下一世代貿易投資進行準備。

政府並將提出若干談判的策略與原則，例如自由貿易協定與經貿合作並重、務實彈性接軌國際、集中能量重點突破、結合國內產業發展、經貿與外交結合、加強一元整合及協調溝通、充實評估研究能量、善用民間資源及能量等。

總統請國安會會同「行政院經貿談判辦公室」據此提出具體短中長程談判規劃，作為未來執行談判的基本藍圖。

在充實對外交經貿談判的評估研究能量上，她也特別強調政府內部應培養人才，針對貿易影響與國際情勢等建立長期觀察、分析及評估的機制與能量，以應對外經貿談判所需。

行政院長林全也認為未來在推動新南向政策時，在相關國家的投資保障、法規制度的了解與分析等整體風險評估機制的建立非常必要，應該儘速進行。

今天會議出席人員還有副總統陳建仁、總統府秘書長林碧炤、國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、陸委會主委張小月、行政院秘書長陳美伶、農委會主委曹啟鴻、國發會主委陳添枝、教育部長潘文忠、經濟部次長王美花等。1050919

(中央社)