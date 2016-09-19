兆豐督導小組 要求釐清財政部金管會責任

行政院今天下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，督導小組認為，財政部及金管會身為主管機關，並不能以兆豐未予通報就可免於責任追究，要求釐清相關首長責任。

行政院發言人童振源晚間出面轉述，會議由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外，並邀請兆豐金董事長張兆順列席。

童振源表示，督導小組聽取金管會國內行政調查報告後認為，除了目前已遭行政處分的6名相關人員外，兆豐銀經DFS金檢後查認有嚴重疏失期間的前兩任總經理徐光曦、魏美玉，及至遲去年10月即已知情的兆豐金副總經理陳松興的行政責任也應納入究責範圍。

另外，針對兆豐金目前已整理出2012年至2014年間紐約分行與巴拿馬兩分行間所有信用交易筆數及金額，督導小組除肯定張兆順上任後的積極作為外，也希望透過全面清查來加以釐清真相。

同時，童振源指出，督導小組認為身為公股管理及金融監理的財政部及金管會，並不能以兆豐未予通報就可完全免於責任追究，特別是相關部會首長於任內發生重大金檢缺失遭致重罰更是難辭其咎，要求進一步釐清相關首長的責任輕重，以向國人交代。

他表示，督導小組要求必須徹底查明兆豐是否如金管會及財政部所稱在今年5月18日及8月4日之前確實沒有透過任何形式的管道通報此案，也會進一步調閱文件檔案、詢問相關人員來釐清相關首長的責任。

此外，童振源表示，張兆順也在會中說明，他在2日接任後成立專案小組，清查紐約分行與箇朗分行、巴拿馬分行間的包括銀行間交易及客戶匯款兩大類的所有信用交易金額及筆數的調查結果。

根據張兆順說明，2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，亦即外界所稱2013及2014年度紐約分行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額為115億美元（新台幣3800億元），實際上為75億美元。

童振源指出，張兆順也針對外界關切的102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的174筆退匯交易進行說明。該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為7427筆，金額計2.78億美元，DFS報告中所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內，合計為1389萬美元。

張兆順表示，接下來，兆豐將全面清查這3年度的所有交易資料，並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭，將即時向金管會通報。督導小組也要求金管會即刻就海外金檢小組實地檢查後所得到的資料儘速整理出報告，並向督導小組說明；同時，督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步，以期透過兆豐、金管會、檢調三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不法，政府亦絕不寬貸。1050919

(中央社)