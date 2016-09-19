中華電：全台行動通訊已近全面恢復

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中華電信今（19）日表示，因為雙颱造成的行動通訊損壞，全台已近全面恢復。

強烈颱風莫蘭蒂14日以最高17級強風重創高屏及金門地區，造成南台超過700個站點的基地台服務中斷。

中華電信第一時間前往各地搶修，雙颱風災剛過，截至今(19)日下午止，受損基地台站點已恢復95%，受創地區行動通訊幾近全面恢復。

其中，受颱風重創的高雄市、屏東縣市中心地區已全面恢復正常。部分偏遠地區，中華電信再度加派人力，背負可攜式電力及維修設備，加速修復作業。

中華電信表示，中秋節遇雙颱過境，連假期間多籠罩於風雨之中，中華電信不畏強風豪雨，全員出動，於第一時間加派人力，積極搶修，也是唯一於金門古崗區域提供環保單位緊急處理貨輪擱淺油汙清理作業的手機通訊服務業者。

(工商)