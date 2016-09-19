美研發新式手榴彈 可切換高爆與碎片模式

手榴彈一直都是步兵很常用的武器，投擲手榴彈的樣子從二戰到現在都沒什麼變化。(圖/網路)

手榴彈(Grenade)是一種古老的單兵武器，說穿了， 就是人員攜行式炸彈，這種武器在攻堅與巷戰中非常有用，可以有效而殘酷的殺死房間、坑道、碉堡裡的敵人。在西方曾經有「擲彈兵」這個兵科，就是專門投擲手榴彈的。雖然後來手榴彈已經成為每一個步兵都配有的武器，但是擲彈兵所賦予強壯英勇的形象，使德國在二戰時期仍用擲彈兵來稱呼步兵。現在手榴彈可能會有躍進式的改良，美國陸軍研發單位計畫以電子技術來改變手彈的威力，也可以增加安全性。

美國國家利益(National Interest)介紹，現役的美國手榴彈，是越戰時期配發的M67式，已經使用了40多年。這款被匿稱為「蘋果」的M67，基本原理與1918年問世的Mk2手榴彈沒什麼區別，都是點燃引線來起爆。雖然這種構造很簡單，但有時引線劣化，就會造成早爆、晚爆、未爆等問題。現在美國陸軍畢凱汀尼兵工廠(Picatinny Arsenal)正在研發一種未來手榴彈，稱為「增強型戰術多用途榴彈」( Enhanced Tactical Multi-Purpose grenade)，簡稱ET-MP，不採用引線，而是用電子晶片來起爆，而且還可以因應戰鬥需要，在「高爆」與「破片」兩種模式之間切換，因此手榴彈種類還可以更簡單，對於後勤單純化也很有幫助。

最右方是1918年問世的MK2式手榴彈，匿稱為「鳳梨」；中間是1968年問世的M68，匿稱為「蘋果」；最左是ET-MP電子手榴彈的概念圖。(圖/網路)

ET-MP計畫目前已經得到美國國防部110萬美金的研發資金，預計在2017年推出。

(中時電子報)