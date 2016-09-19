神調度！ 猿隊金手套、最佳十人最少達標

王柏融是猿隊目前唯一金手套、最佳十人達標的野手。(中時資料照片，陳怡誠攝)

中職桃猿隊真的是「神調度」！在中職聯盟公布的金手套與最佳十人符合資格名單，桃猿隊只有4位投手、2位野手達標，「這不是球員輪休的典範、什麼才是典範」！

目前桃猿符合競爭金手套與最佳十人的名單中，投手有羅曼、王溢正、陳禹勳與林柏佑；野手方面只有外野手王柏融與指定打擊陳金鋒，野手達標人數是4隊最少。

猿隊捕手黃浩然不足14場、林泓育還差8場、劉時豪不夠16場與50打席。一壘手陳俊秀也要補滿8場才能競爭兩項個人獎。

猿隊二壘手的金手套與最佳九人從缺；三壘手林智平還差11場；游擊手林承飛要補6場。外野手只有王柏融達標，余德龍要補15場、陽耀勳不足6場。

挑戰最佳指定打擊獎4連霸的林泓育還要補上8打席。未來猿隊只剩18場比賽，球員必須輪調頻繁，不過，為了戰績也有可能犧牲部分球員的機會。

(中時電子報)