三星台灣今起線上退貨 2小時湧入4000人登記

三星Note 7爆炸風波燒到台灣，台灣三星官網19日中午開放購機用戶「線上預約換機」，開放換機登錄短短2個多小時，湧入4000多人預約換機，平均每分鐘有30人上網登記「脫手」炸彈機。

台灣消費者更換手機的「SOP」為：申請者在頁面輸入手機IMEI碼與S/N序號，再填入個人資料、換機顏色等，系統預約成功，24小時內會發送簡訊通知。

預約完成後，消費者會收到簡訊通知，告知確定的換機時間及地點，最快換機時間為9月23日。收到換機通知後，消費者可回原購買店家更換。

不過，Note 7線上換機也遇到不少狀況，有網友反映客服電話一直打不通；有網友則是在輸入IMEI碼跟序號步驟，視窗顯示「錯誤」，無法順利完成登記；還有人以為預約官網凌晨就開放，一直刷新官網卻等不到預約頁面，換機時間公告不明確，引來抱怨連連。

(旺報)