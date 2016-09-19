鍾任壁率團赴日演布袋戲 操日語受歡迎

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國寶級布袋戲大師鍾任壁率「新興閣掌中劇團」到日本一連表演3天。在橫濱、筑波、東京的表演大受好評。橫濱中華學院學生說：「布袋戲太好看了，什麼時候再來?」

新興閣掌中劇團團長鍾任壁今天率團在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心表演「武松打虎」劇碼，鍾任壁的操偶技巧細膩靈活，整場表演獲得觀眾熱烈掌聲。有觀眾表示，很難得有機會在日本看到以日語演出的布袋戲，讓人易理解劇情及布袋戲的內涵。

新興閣掌中劇團於17日受邀到橫濱中華學院表演「西遊記.孫悟空大戰紅孩兒」的劇碼，受到約400名師生熱烈歡迎，劇團一行表演結束要離開時，高中部學生熱情歡送，還說：「布袋戲太好看了，什麼時候還要再來？」

熱烈的反應，讓鍾任壁等新興閣掌中劇團成員內心感到很欣慰。

日本國立筑波大學正在舉辦為加強對台灣文化交流的「台灣文化週」，這項活動於16日起至20日為止，介紹台灣的電影、飲食文化、觀光、藝術及文學等台灣文化的多元面貌。

在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心的安排之下，新興閣掌中劇團於18日到筑波大學演出「西遊記.孫悟空大戰紅孩兒」的劇碼，為「台灣文化週」活動增添濃厚的台灣文化色彩。

新興閣掌中劇團為譜系清晰且久遠的布袋戲流派，歷史逾180年，現任團長鍾任壁是第5代掌門人，年初獲得當時的總統馬英九頒授「三等景星勳章」，因為他除了積極參與世界偶戲活動，也投入各級學校的教學示範，長年奉獻於布袋戲演出與傳承。

筑波大學是日本知名、具傳統的學校，2014年與台灣大學簽訂合作協議，正式在台灣大學內設立筑波大學台灣辦公室；除學術上交流外，今年首度辦台灣文化週，推廣台灣文化，與台灣展開更緊密的合作關係。1050919

(中央社)