紐約爆炸案 州長：疑是與外國有關恐攻

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紐約州長古莫今天表示，曼哈頓17日晚發生的爆炸案，可能是與外國有關連的恐怖攻擊行動。

紐約市警察局今天表示，正搜查28歲男子拉哈米（Ahmad Khan Rahami），這名出身阿富汗的美國公民涉嫌與曼哈頓爆炸案有關。

古莫（Andrew Cuomo）聞訊後發布聲明說：「今天的資訊顯示，這可能與外國有關，但我們仍得看事情如何發展。」

古莫昨天說，沒有證據顯示，爆炸案與國際恐怖主義有關。

曼哈頓切爾西區（Chelsea）17日晚發生爆炸，造成29人受傷，所有人接受治療後都已離開醫院。

美聯社報導，當局仍持續調查，紐約曼哈頓附近及新澤西州2個地點發現的爆裂裝置是否與此案有關聯。（譯者：中央社羅苑韶）1050919

(中央社)