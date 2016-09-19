暖冬降雪少 法國滑雪勝地寶座讓美國
法國是國際滑雪觀光客最喜歡的目的國之一，經常與美國互爭第一名寶座。根據法國滑雪場組織統計，法國去年冬天迎來的滑雪客比前一年減少3%，總人數略遜於美國。
法國滑雪場組織（DSF）資料顯示，法國去年冬天共迎來5200萬人次滑雪客，比美國的5390萬人次少。
但若以歐洲範圍來看，法國仍是最受滑雪客歡迎的國家，奧地利次之。
法國近年因氣候變化，冬天較往年暖和乾燥，導致降雪時間延後、降雪量減少、降雪海拔也拉高，滑雪客可能因此轉移陣地。
法國有多個滑雪勝地，最知名的是東部上薩瓦省（Haute-Savoie）和薩瓦省（Savoie），知名的白朗峰就在此地；南部庇里牛斯山區也很受歡迎，此外還有佛日山脈（Vosges）、中央高原（Massif central）和朱拉省（Jura）。
根據法國滑雪場組織資料，上薩瓦省和薩瓦省的滑雪場業績較為穩定，其他地區則多少有些衰退。1050919
(中央社)
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