肯亞大象發威 義大利遊客不幸慘死
肯亞警方表示，一名義大利遊客為了抓住更好攝影角度而靠近一頭正在水塘邊飲水的大象，大象感受威脅立即發威攻擊遊客，造成遊客當場死亡的慘劇。
南非媒體「旅遊24」（travel24）今天引述警官姆塔瓦（Muchangi Mutava）報導，昨天1名66歲的義大利男性遊客在靠近沙巴奇河（Sabaki River）流域附近的庫魯拉牧場（Kulalu Ranch ）露營區的水塘，發現有隻大象正在喝水。
這名遊客為了拍攝更好的角度，不知不覺逐漸靠近大象，大象感覺遭到威脅立即發動攻擊。
姆塔瓦表示，遊客身受重傷，尤其是左腿，搶救無效，不幸死於營區內。
他表示，這名遊客在營區的自己帳篷外面與妻子共進早餐後，帶著攝影器材獨自外出，專門尋找大象作為拍攝對象。
庫魯拉牧場幅員遼闊，以野生動物聞名於世。營區管理處表示，遊客應該特別注意，不要隨意靠近外表溫馴但脾氣暴躁的大象。
南非克魯格國家公園8月13日也發生遊客遭到大象踐踏致死的慘劇。公園管理處再三提醒遊客不要因為忽略警語而導致寶貴生命葬送在野生動物攻擊中。1050919
(中央社)
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