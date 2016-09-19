太平島出現神秘結構體 海巡署：機密

我要評比

地圖軟體「google earth」近日更新的太平島衛星空拍圖，被人發現在島的西北側出現神秘結構體；海巡署今天表示，太平島屬於軍事重地，涉及國防機密，不便評論。

「google earth」最近更新的太平島空照圖，出現神秘結構體，樣子像是四個消波塊組成，跟實際消波塊大小相比又大上許多，對照去年空拍圖，此處並無這結構體，引起社會討論，是否為新建軍事設施。

海巡署表示，太平島屬於軍事重地，島上許多國防設備、機密不能外洩，因此很抱歉，無法對此評論或多做說明，也盼民眾不要妄加猜測。1050919

(中央社)