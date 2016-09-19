日男參與奶爸課程 盼提高終結單身機率

我要評比

忙著尋覓真命天女的日本單身漢，如今可透過學習養兒育女的技能，提高找到伴侶的機率。

澳洲廣播公司（ABC）和路透社報導，大阪「奶爸大學」（Ikumen University）推出專為男性學員打造的新育兒課程，教導男性如何替寶寶洗澡及更衣，也協助他們瞭解女性對養育孩子的觀點。

男學員穿上7公斤重的懷孕夾克，體驗大腹便便的滋味，並且學習如何改善與未來伴侶的溝通，並在練習題上寫出女性不喜歡的男性特點。

講師秋山武（Takeshi Akiyama）說：「我希望能設計出證明男性育兒技巧以支持婚姻生活的檢定。」

秋山說：「婚友媒合機構能替這些男性標榜他們具有『額外價值』，讓可能成為其伴侶的人選知道他能支持婚姻生活。」（譯者：中央社劉文瑜）1050919

(中央社)