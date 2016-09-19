兩岸小將好交情 白昊天期待見高國豪
邁入第4屆的長耀盃高中菁英錦標賽，本屆首度邀請中國大陸球隊參與，男子組邀來東莞新世紀青年隊參賽，陣中小將白昊天多次參加國際籃球訓練營，不但實力出色，更與台灣小將結下友誼，尤其是就讀松山高中的高國豪，兩人本次比賽還相約見面，只可惜高國豪本次不在松山參賽名單中，台灣球迷無緣見到兩人對決畫面。
東莞新世紀本次來台參賽，除白昊天外，多是年僅15歲的小將，但平均身高傲人，首戰不敵能仁家商，今隨即調整，以87比37大勝后綜高中，拿下本次來台第一勝。
本次隨隊來台的白昊天，是中國大陸U17世青代表隊的國手，他過去曾參加NIKE舉辦的亞洲籃訓營，結識林庭謙與高國豪等台灣好手，他還在U17世青賽與林庭謙交換T恤，今長耀盃他就特地穿來板橋體育館，可惜林庭謙已赴美就學，兩人沒機會相見。
雖見不到林庭謙，但白昊天有機會見到高國豪，雖本屆長耀盃松山高中以二軍陣容參賽，但剛結束大陸移訓與比賽行程的高國豪，返台後將到板橋為隊友加油，屆時兩人有望在球場相見敘舊。
(中時電子報)
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